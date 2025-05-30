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Мошенники выманили у пожилой калининградки 4 миллиона рублей

В Калининграде произошла очередная история с телефонными мошенниками, жертвой которой стала 73-летняя местная жительница.

Источник: Янтарный край

Злоумышленники обманули пенсионерку на сумму более 4 миллионов рублей.

Звонок поступил женщине через мессенджер. Преступник, выдавая себя за сотрудника полиции, сообщил о якобы несанкционированном доступе к её банковскому счету. Используя психологическое давление и ложные доводы о защите средств, аферист убедил пожилую женщину перевести все сбережения на указанный им счет.

После осознания произошедшего пенсионерка обратилась в полицию Центрального района. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.