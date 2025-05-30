Мошенники выманили у пожилой калининградки 4 миллиона рублей

Звонок поступил женщине через мессенджер. Преступник, выдавая себя за сотрудника полиции, сообщил о якобы несанкционированном доступе к её банковскому счету. Используя психологическое давление и ложные доводы о защите средств, аферист убедил пожилую женщину перевести все сбережения на указанный им счет.