Мошенники выманили у пожилой калининградки 4 миллиона рублей

Злоумышленники обманули пенсионерку на сумму более 4 миллионов рублей.
Звонок поступил женщине через мессенджер. Преступник, выдавая себя за сотрудника полиции, сообщил о якобы несанкционированном доступе к её банковскому счету. Используя психологическое давление и ложные доводы о защите средств, аферист убедил пожилую женщину перевести все сбережения на указанный им счет.
После осознания произошедшего пенсионерка обратилась в полицию Центрального района. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.