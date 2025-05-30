Новосибирцы, похитившие 17-лентюю девушку, арестованы до 27 июля

Согласно материалам предварительного расследования, Сергей Кондрашкин и Владислав Крутенков подозреваются в совершении тяжкого преступления: по предварительному сговору они похитили несовершеннолетнюю знакомую. Вопреки её воле, они перевезли её на неустановленном транспортном средстве от магазина «Пятерочка» до лесополосы вблизи Бугринской рощи в Кировском районе Новосибирска.
Там, действуя по очереди, они нанесли ей многочисленные удары по разным частям тела, сопровождаемые угрозами, представляющими опасность для её жизни и здоровья.
В ходе судебных заседаний, посвященных избранию меры пресечения, Кондрашкин, Крутенков и их адвокаты протестовали против заключения под стражу. Но судьи решили продлить их арест до 27 июля.
Данные судебные постановления еще не вступили в законную силу.