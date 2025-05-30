В Самарской области мужчина скончался после драки на корпоративе

В Самарской области сотрудники прокуратуры задержали руководителя службы безопасности сельскохозяйственной компании. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, об этом сообщили «КП-Самара» в областной прокуратуре.