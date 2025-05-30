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В Самарской области мужчина скончался после драки на корпоративе

В Самарской области корпоратив в сельхоз компании привел к смерти руководителя отдела по ремонту.

Источник: Комсомольская правда

В Самарской области сотрудники прокуратуры задержали руководителя службы безопасности сельскохозяйственной компании. Его обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть, об этом сообщили «КП-Самара» в областной прокуратуре.

— По версии следствия, после новогоднего корпоратива руководитель службы безопасности из-за конфликта начал драку с руководителем отдела по ремонту и эксплуатации автотранспорта, — отметили в сообщении.

Потерпевший получил травмы и скончался в медицинском учреждении спустя 3 недели после конфликта. Обвиняемый запросил присяжных. Уголовное дело в ближайшее время направят в суд.