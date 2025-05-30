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В Краснодаре спасли ребенка, которого мать несколько лет держала взаперти

В Краснодаре сотрудники полиции и Росгвардии совместно с органами опеки спасли 8-летнего мальчика, который годами проживал в антисанитарных условиях без доступа к образованию и медицинскому обслуживанию.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В мае люди, проходившие мимо дома на улице Карасунской, обратили внимание на происходившие там странные вещи: из окна квартиры ребенок бросал вещи и мусор на припаркованные автомобили, кричал и явно пытался привлечь внимание. После сообщения очевидцев в экстренные службы на место выехали полиция и медики, сообщает телеграм-канал Baza.

Картина, открывшаяся в квартире, была довольно шокирующей: в запущенной, заваленной мусором квартире, которая кишила насекомыми, проживали 8-летний мальчик и его 45-летняя мать. Ребенок был сильно истощен, не ходил в школу и не имел контакта с внешним миром. По словам женщины, они с сыном не выходили из дома годами.

Мальчик постоянно находился на балконе без должных условий для жизни, а для контроля за ним в квартире были установлены камеры видеонаблюдения.

21 мая представители полиции, органов опеки и медики вернулись в квартиру для повторной проверки. В этот раз мать оказала сопротивление, поэтому для обеспечения порядка пришлось вызвать Росгвардию. Ребенка забрали и поместили в реабилитационный центр.

Как проинформировала прокуратура Краснодарского края, в отношении матери возбуждено уголовное дело.