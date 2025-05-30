В Краснодаре спасли ребенка, которого мать несколько лет держала взаперти

Картина, открывшаяся в квартире, была довольно шокирующей: в запущенной, заваленной мусором квартире, которая кишила насекомыми, проживали 8-летний мальчик и его 45-летняя мать. Ребенок был сильно истощен, не ходил в школу и не имел контакта с внешним миром. По словам женщины, они с сыном не выходили из дома годами.