В Краснодаре спасли ребенка, которого мать несколько лет держала взаперти

В мае люди, проходившие мимо дома на улице Карасунской, обратили внимание на происходившие там странные вещи: из окна квартиры ребенок бросал вещи и мусор на припаркованные автомобили, кричал и явно пытался привлечь внимание. После сообщения очевидцев в экстренные службы на место выехали полиция и медики, сообщает телеграм-канал Baza.
Картина, открывшаяся в квартире, была довольно шокирующей: в запущенной, заваленной мусором квартире, которая кишила насекомыми, проживали 8-летний мальчик и его 45-летняя мать. Ребенок был сильно истощен, не ходил в школу и не имел контакта с внешним миром. По словам женщины, они с сыном не выходили из дома годами.
Мальчик постоянно находился на балконе без должных условий для жизни, а для контроля за ним в квартире были установлены камеры видеонаблюдения.
21 мая представители полиции, органов опеки и медики вернулись в квартиру для повторной проверки. В этот раз мать оказала сопротивление, поэтому для обеспечения порядка пришлось вызвать Росгвардию. Ребенка забрали и поместили в реабилитационный центр.
Как проинформировала прокуратура Краснодарского края, в отношении матери возбуждено уголовное дело.