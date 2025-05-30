Суд приговорил экс-менеджера «фабрики троллей» Горбунова к 10 годам колонии

По версии следствия, в мае 2024 года Илья Горбунов руководил пресс-службой медиахолдинга «Патриот» и решил совершить вымогательство денежных средств у депутата Александра Малькевича. Медиаменеджер угрожал депутату распространением сведений, порочащих его репутацию. При этом унизительную информацию о депутате уже выложили в некоторых Telegram-каналах. Сначала Илья Горбунов потребовал у потерпевшего от 10 до 20 млн руб. за прекращение публикации сведений, потом стал вымогать еще 4 млн руб.