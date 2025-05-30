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Суд приговорил экс-менеджера «фабрики троллей» Горбунова к 10 годам колонии

Петроградский районный суд огласил приговор медиаменеджеру Илье Горбунову. Ему назначили 10 лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 тыс. руб. Об этом 30 мая сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга. Горбунов обвинялся в вымогательстве в особо крупном размере и незаконном хранении наркотических веществ в значительном размере.

Источник: Freepik

По версии следствия, в мае 2024 года Илья Горбунов руководил пресс-службой медиахолдинга «Патриот» и решил совершить вымогательство денежных средств у депутата Александра Малькевича. Медиаменеджер угрожал депутату распространением сведений, порочащих его репутацию. При этом унизительную информацию о депутате уже выложили в некоторых Telegram-каналах. Сначала Илья Горбунов потребовал у потерпевшего от 10 до 20 млн руб. за прекращение публикации сведений, потом стал вымогать еще 4 млн руб.

В рамках оперативно-разыскных мероприятий господин Малькевич передал медиаменеджеру более 1,5 млн руб., 20 тыс. из которых были настоящими, остальные — муляж. После передачи денег Илью Горбунова задержали. Во время обыска у него дома обнаружили запрещенные вещества, что добавило ему еще одну статью.