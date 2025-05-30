В зоне СВО погиб спасший сослуживцев рядовой из Башкирии

В Белорецке состоялось прощальная церемония с Сергеем Ардышевым, погибшим при исполнении воинского долга в ноябре 2024 года. Контрактник подорвался на мине, сообщает местная администрации.
Уроженец Белорецка 1980 года рождения получил образование в местных учебных заведениях, после чего работал на металлургическом предприятии вахтовым методом. В 2024 году он подписал контракт с Министерством обороны и был направлен в зону специальной военной операции в качестве стрелка. Военнослужащий геройски погиб при эвакуации раненых сослуживцев, подорвавшись на вражеской мине.
— Сергей Александрович — настоящий герой, который отдал свою жизнь за будущее России. Вечная слава и светлая память нашему герою-земляку, — сказали в администрации.
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