В зоне СВО погиб спасший сослуживцев рядовой из Башкирии

Уроженец Белорецка 1980 года рождения получил образование в местных учебных заведениях, после чего работал на металлургическом предприятии вахтовым методом. В 2024 году он подписал контракт с Министерством обороны и был направлен в зону специальной военной операции в качестве стрелка. Военнослужащий геройски погиб при эвакуации раненых сослуживцев, подорвавшись на вражеской мине.