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В зоне СВО погиб спасший сослуживцев рядовой из Башкирии

В зоне СВО при спасении товарищей погиб боец из Белорецка.

Источник: Комсомольская правда

В Белорецке состоялось прощальная церемония с Сергеем Ардышевым, погибшим при исполнении воинского долга в ноябре 2024 года. Контрактник подорвался на мине, сообщает местная администрации.

Уроженец Белорецка 1980 года рождения получил образование в местных учебных заведениях, после чего работал на металлургическом предприятии вахтовым методом. В 2024 году он подписал контракт с Министерством обороны и был направлен в зону специальной военной операции в качестве стрелка. Военнослужащий геройски погиб при эвакуации раненых сослуживцев, подорвавшись на вражеской мине.

— Сергей Александрович — настоящий герой, который отдал свою жизнь за будущее России. Вечная слава и светлая память нашему герою-земляку, — сказали в администрации.

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