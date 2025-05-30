Легковое авто на трассе «Таврида» съехало в кювет и врезалось в столб

Легковое авто на трассе «Таврида» попало в кювет и врезалось в столб, сообщает пресс-служба «КРЫМ-СПАС».
Инцидент случился 30 мая в 00:09 на съезде с автодороги в селе Новый Мир. Легковой автомобиль марки Skoda съехал в кювет и столкнулся со столбом.
На место происшествия прибыли сотрудники МЧС в составе четырех человек, полиция и скорая помощь. До прибытия спасателей пострадавшую из автомобиля извлекли очевидцы.
Сотрудники МЧС с помощью лебедки и такелажного снаряжения вытянули машину из кювета.
Ранее мы писали, в Кировском районе Крыма авто вылетело в кювет, погиб пассажир. Происшествие случилось 29 мая около 18:00. На автодороге «Белогорск — Феодосия» водитель 2002 года рождения, управлявший автомобилем «Шевроле Клан», не выбрал безопасную скорость.