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Легковое авто на трассе «Таврида» съехало в кювет и врезалось в столб

Из машины, попавшей в ДТП, вытащили пострадавшую.

Источник: Пресс-служба "КРЫМ-СПАС"

Легковое авто на трассе «Таврида» попало в кювет и врезалось в столб, сообщает пресс-служба «КРЫМ-СПАС».

Инцидент случился 30 мая в 00:09 на съезде с автодороги в селе Новый Мир. Легковой автомобиль марки Skoda съехал в кювет и столкнулся со столбом.

На место происшествия прибыли сотрудники МЧС в составе четырех человек, полиция и скорая помощь. До прибытия спасателей пострадавшую из автомобиля извлекли очевидцы.

Сотрудники МЧС с помощью лебедки и такелажного снаряжения вытянули машину из кювета.

Ранее мы писали, в Кировском районе Крыма авто вылетело в кювет, погиб пассажир. Происшествие случилось 29 мая около 18:00. На автодороге «Белогорск — Феодосия» водитель 2002 года рождения, управлявший автомобилем «Шевроле Клан», не выбрал безопасную скорость.