В Красноярском крае в теплицах задержали 115 мигрантов, выявлено 196 нарушений

В Емельяновском районе Красноярского края в ходе масштабного рейда в теплицах были задержаны 115 мигрантов.
Операцию провели сотрудники полиции, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии, проверив около 200 иностранных граждан в хозяйствах Частоостровского и Куваршино.
В результате проверки было зафиксировано 196 административных правонарушений, среди которых:
• нелегальное пребывание на территории страны;
• работа без патента;
• фиктивная регистрация;
• незаконное трудоустройство.
Кроме того, в ходе рейда был обнаружен один иностранец, находившийся в розыске за мошенничество. По фактам фиктивной регистрации и организации незаконной миграции также возбуждены уголовные дела.
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