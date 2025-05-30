Ричмонд
+19°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае в теплицах задержали 115 мигрантов, выявлено 196 нарушений

В Емельяновском районе Красноярского края в ходе масштабного рейда в теплицах были задержаны 115 мигрантов.

В Емельяновском районе Красноярского края в ходе масштабного рейда в теплицах были задержаны 115 мигрантов.

Операцию провели сотрудники полиции, ФСБ, Следственного комитета и Росгвардии, проверив около 200 иностранных граждан в хозяйствах Частоостровского и Куваршино.

В результате проверки было зафиксировано 196 административных правонарушений, среди которых:

• нелегальное пребывание на территории страны;

• работа без патента;

• фиктивная регистрация;

• незаконное трудоустройство.

Кроме того, в ходе рейда был обнаружен один иностранец, находившийся в розыске за мошенничество. По фактам фиктивной регистрации и организации незаконной миграции также возбуждены уголовные дела.

Ранее рассказывали, что выяснились новые подробности масштабной драки в Красноярске между мигрантами из Китая и Узбекистана.