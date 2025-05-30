ТАСС: в ДТП на МКАД погиб полицейский

«По предварительным данным, на 97-м км МКАД легковая машина, в которой находились полицейские, врезалась в грузовик и загорелась. В результате один правоохранитель скончался на месте, еще четверо получили различные травмы, их госпитализировали», — сказал собеседник агентства.