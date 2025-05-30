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ТАСС: в ДТП на МКАД погиб полицейский

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Один полицейский погиб и четверо пострадали в ДТП на МКАД, сообщили ТАСС в оперативных службах.

Источник: РИА "Новости"

«По предварительным данным, на 97-м км МКАД легковая машина, в которой находились полицейские, врезалась в грузовик и загорелась. В результате один правоохранитель скончался на месте, еще четверо получили различные травмы, их госпитализировали», — сказал собеседник агентства.

Ранее в пресс-службе столичного ГУ МВД России сообщили ТАСС, что в районе 97-го км МКАД произошло столкновение двух транспортных средств, в результате чего один человек погиб и четверо пострадали. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.