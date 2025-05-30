Под Челябинском электричка столкнулась с легковым автомобилем

Все произошло днем 30 мая на железнодорожном переезде между станциями Ишалино и Ессаульская Южно-Уральской железной дороги.
«Водитель легкового автомобиля выехал на переезд перед приближающимся пригородным поездом № 7026/7006 сообщением Екатеринбург — Верхний Уфалей — Челябинск», — рассказали в пресс-службе ЮУЖД.
Там отметили, что машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось.
По предварительной информации, пострадавших нет. Поезд был задержан на 20 минут, после чего отправился по маршруту. На движение других пассажирских составов ДТП не повлияло.