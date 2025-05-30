Школьник поспорил с друзьями и утонул в реке

В Кировограде Свердловской области мальчик поспорил с друзьями, сказав, что хорошо плавает. Чтобы доказать это, Матвей подошел к мосту Верхнетагильского пруда и прыгнул вниз. Как сообщает Инфо24, семиклассник прыгнул в реку и его тут же начало уносить течением, живым оттуда он уже не выплыл.
— Он стал размахивать руками и кричать, что тонет, а затем скрылся под водой. Никто из друзей оказать помощь Матвею не смог, — уточнил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
Сотрудники следственного комитета также устанавливают обстоятельства трагедии. Тело мальчика нашли. Судмедэксперты установят точную причину смерти. Известно, что место, где утонул подросток, не предназначено для купания.
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