Школьник поспорил с друзьями и утонул в реке

В Кировограде Свердловской области мальчик поспорил с друзьями, сказав, что хорошо плавает. Чтобы доказать это, Матвей подошел к мосту Верхнетагильского пруда и прыгнул вниз. Как сообщает Инфо24, семиклассник прыгнул в реку и его тут же начало уносить течением, живым оттуда он уже не выплыл.