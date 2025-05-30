Поиски пропавшей Милены Акентьевой в Омской области продолжатся до понедельника

Сегодня в администрации Москаленского района объявили о сворачивании поисков пропавшей Милены Акентьевой. Девушка исчезла по дороге из дома подруги еще 18 мая. С тех пор велись поски девушки, которые не привели к результату.
«Сегодня омские полицейские завершают работу в Кам-Курске. Волонтеры “ЛизаАлерт” и “ДоброСпас-Омск” продолжат поиски еще два дня, а затем тоже покинут зону. С понедельника прекращается масштабное и организованное обследование территории», — пояснили в районной администрации.
В субботу, 31 мая, в 9 часов утра у здания администрации района будет ждать автобус для добровольцев. Власти просят откликнуться, как можно больше людей, а также захватить с собой болотники, резиновые сапоги и забродники. Последние два дня поисков, уверены волонтеры, должны пройти максимально эффективно.
Напомним, рано утром 18 мая Милена вышла из дома подруги в деревне Камышино-Воронежское и пропала. Якобы незадолго до того, как связь с девушкой прекратилась, ей звонила мама. Школьница сообщила, что она заблудилась и видит какие-то огни.
Полторы недели девочку искали силовики, добровольцы и волонтеры, поисковые отряды. В СКР по Омской области по факту исчезновения Милены возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Несмотря на завершение масштабной операции, силовые ведомства продолжат розыскные мероприятия в рамках своей компетенции.