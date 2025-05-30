Поиски пропавшей Милены Акентьевой в Омской области продолжатся до понедельника

В субботу, 31 мая, в 9 часов утра у здания администрации района будет ждать автобус для добровольцев. Власти просят откликнуться, как можно больше людей, а также захватить с собой болотники, резиновые сапоги и забродники. Последние два дня поисков, уверены волонтеры, должны пройти максимально эффективно.