В Хабаровском крае четвёртый день разыскивают мужчину, пропавшего на реке

В Ванинском районе Хабаровского края четвёртый день подряд разыскивают мужчину, пропавшего на реке, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лига Спас».
Инцидент произошёл 27 мая 2025 года в посёлке Датта у реки Тумнин, в районе старого пирса. 44-летний Лев Бренич, отправившийся на водоём, перестал выходить на связь и не вернулся домой. По предварительным данным, мужчина утонул, но информация ещё ожидает подтверждения.
Волонтёры опубликовали приметы пропавшего: рост 186 см, русые волосы, голубые глаза. На момент исчезновения был одет в тёмную вязаную шапку, тёмно-зелёный водонепроницаемый костюм и болотные сапоги.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Льва, просят обратиться в ДПСО и сообщить детали. Контакты волонтёров можно найти в соцсетях «Лига Спас».