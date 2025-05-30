В Хабаровском крае четвёртый день разыскивают мужчину, пропавшего на реке

Инцидент произошёл 27 мая 2025 года в посёлке Датта у реки Тумнин, в районе старого пирса. 44-летний Лев Бренич, отправившийся на водоём, перестал выходить на связь и не вернулся домой. По предварительным данным, мужчина утонул, но информация ещё ожидает подтверждения.