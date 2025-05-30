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В Хабаровском крае четвёртый день разыскивают мужчину, пропавшего на реке

Предположительно, он утонул.

Источник: Соцсети

В Ванинском районе Хабаровского края четвёртый день подряд разыскивают мужчину, пропавшего на реке, сообщили в поисково-спасательном отряде «Лига Спас».

Инцидент произошёл 27 мая 2025 года в посёлке Датта у реки Тумнин, в районе старого пирса. 44-летний Лев Бренич, отправившийся на водоём, перестал выходить на связь и не вернулся домой. По предварительным данным, мужчина утонул, но информация ещё ожидает подтверждения.

Волонтёры опубликовали приметы пропавшего: рост 186 см, русые волосы, голубые глаза. На момент исчезновения был одет в тёмную вязаную шапку, тёмно-зелёный водонепроницаемый костюм и болотные сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Льва, просят обратиться в ДПСО и сообщить детали. Контакты волонтёров можно найти в соцсетях «Лига Спас».