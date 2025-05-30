В Башкирии стая лис загрызла 70 голов кур.

«Вот какая у нас страшная на утро картина в нашем хозяйстве. Больше месяца по селу ходит стая лис, односельчане видели и хорьков. И такая картина почти в каждом хозяйстве — у кого-то по 10, по 8 кур, уток. У нас — 70 голов кур полегло. Мы не знаем, куда обратиться, кого просить о помощи», — рассказала местная жительница.