В Башкирии стая лис загрызла 70 голов кур.

Стая лис, а также хорьки загрызли домашнюю птицу в селе Новоиликово Бакалинского района. Об этом в соцсетях сообщили местные жители и поделились видеозаписью последствий нападения.
«Вот какая у нас страшная на утро картина в нашем хозяйстве. Больше месяца по селу ходит стая лис, односельчане видели и хорьков. И такая картина почти в каждом хозяйстве — у кого-то по 10, по 8 кур, уток. У нас — 70 голов кур полегло. Мы не знаем, куда обратиться, кого просить о помощи», — рассказала местная жительница.
Граждане просят принять меры по истреблению диких животных, которые нападают на домашнюю птицу.
«Башинформ» обратился за комментарием по поводу данного инцидента в пресс-службы минэкологии РБ и госкомитета РБ по ветеринарии.