Норовирус у сотни человек: главное об отравлении на теплоходе «Михаил Булгаков»

Массовое отравление произошло на борту круизного лайнера «Михаил Булгаков», к медикам обратились более 100 пассажиров. Роспотребнадзор выявил у них норовирус. Организаторы круиза предложили потерпевшим скидку 10 процентов на следующие рейсы. На какие еще компенсации могут рассчитывать пассажиры, выясняла «Вечерняя Москва».
Как произошло массовое отравление.
Инцидент произошел на борту теплохода «Михаил Булгаков», первые жалобы появились еще 12 мая, когда судно следовало по маршруту Москва — Углич — Мышкин — Рыбинск — Москва. По возвращении в столицу некоторым пассажирам потребовалась медицинская помощь, у них выявили кишечную инфекцию, пишет закрытый Telegram-канал «Shot Проверка».
Несмотря на жалобы, теплоход 19 мая отправился в новый круиз по маршруту Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва. На борту было около 400 пассажиров. История повторилась, но на этот раз последствия были куда серьезнее: в период с 19 по 28 мая к медикам обратилось более 100 человек, в том числе 11 детей.
Потерпевшие жаловались на одни и те же симптомы: тошноту, диарею и слабость. Тех, кому не смогли оказать помощь на теплоходе, снимали с рейса в разных городах России.
В Угличе на борт «Михаила Булгакова» поднялись специалисты Роспотребнадзора, после чего судно отправилось обратно в Москву. По пути в столицу многие пассажиры питались сухпайком. Вечером 29 мая теплоход прибыл в столицу.
При этом мнения пассажиров насчет круиза разделились. Одни жаловались на антисанитарию и желтую воду в раковинах, другие заявляли, что «все было хорошо», и отрицали вспышку заболевания.
Роспотребнадзор выявил у пассажиров норовирус.
После массового отравления транспортная прокуратура и Следственный комитет организовали проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о сбыте товаров и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе проверок.
Тем временем специалисты Роспотребнадзора начали эпидемиологическое расследование и выявили у пассажиров норовирус. Как рассказывал «Вечерней Москве» врач-терапевт Евгений Тарасов, норовирус очень заразен, его можно «подхватить» через грязную посуду, еду и воду. По словам доктора, инкубационный период составляет от 12 до 48 часов. Лечить норовирус нужно симптоматически, серьезные осложнения возникают крайне редко.
— В большинстве случаев симптомы норовируса продолжаются в течение первых трех дней, но в некоторых случаях могут длиться до недели, — объяснял эксперт.
Кроме того, специалисты Роспотребнадзора выявили на борту «Михаила Булгакова» грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований при организации питания. В частности, на кухне работали сотрудники с признаками кишечной инфекции, а также ряд работников без медицинских книжек.
— При лабораторном обследовании членов экипажа выявлены бессимптомные носители норовируса, включая поваров, кухонных работников и бармена, — сообщили в надзорном ведомстве.
Работники жаловались на грязь на теплоходе.
Теплоход «Михаил Булгаков» плавает с круизами по России уже более десяти лет. Один из бывших сотрудников лайнера рассказал, что на борту уже происходили подобные отравления, но они якобы замалчивались. А в прошлом сезоне, по его словам, на борту царила антисанитария, гигиена на кухне совершенно не соблюдалась.
— У нас даже уборщицы не было! Я был и за бармена, и за уборщицу, и за официанта, и за закупщика, и за всех-всех, вообще за целый зал, — приводит слова экс-работника «Михаила Булгакова» РЕН ТВ.
Он отметил, что питьевую воду для пассажиров специально закупали заранее. Но техническая вода, которую использовали при мытье посуды и полов, якобы бралась из реки.
Заместитель коммерческого директора Московского пароходства Ярослав Марченко заявил, что уже после первого случая отравления сотрудники теплохода сразу обработали все общественные зоны, рестораны и каюты. По его словам, такие работы проводились каждые два часа.
— По результатам осмотра пассажиров представителями Роспотребнадзора одному из пассажиров было предложено пройти терапию в медучреждении города Углич. Пассажир отказался и продолжил свой круиз, — сообщил Марченко.
Пассажиры получат компенсации.
Организатор круиза — туристическая компания «Мостурфлот» — предложил пассажирам скидку 10 процентов на следующие рейсы, пишет закрытый Telegram-канал «Shot Проверка». Однако юрист, специалист по правам потребителей Яна Бондаренко рассказала «Вечерней Москве», что потерпевшие смогут рассчитывать на более серьезные компенсации.
— Они смогут подать к организаторам гражданский иск с требованием компенсировать им моральный вред и расходы на лечение. Пассажиры, которые из-за отравления не смогли выйти на работу, могут потребовать деньги за утраченный заработок, — подчеркнула она.
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Кроме того, по словам юриста, пассажиры смогут полностью или частично вернуть стоимость неудавшегося круиза.
— Все будет зависеть от того, когда они отравились. Если симптомы появились в первый же день, то им могут компенсировать всю стоимость круиза. Если им стало плохо, например, на третий день, а тур длился четыре дня, то деньги вернут только за третий и четвертый дни, — заключила Бондаренко.
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