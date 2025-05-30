Норовирус у сотни человек: главное об отравлении на теплоходе «Михаил Булгаков»

Несмотря на жалобы, теплоход 19 мая отправился в новый круиз по маршруту Москва — Углич — Валаам — Санкт-Петербург — Кижи — Горицы — Москва. На борту было около 400 пассажиров. История повторилась, но на этот раз последствия были куда серьезнее: в период с 19 по 28 мая к медикам обратилось более 100 человек, в том числе 11 детей.