На заводе в Сербии, производящем снаряды для Украины, прогремел взрыв

В заявлении завода, которое цитирует издание b92, говорится, что взрыв произошел во время плановых работ по прессовке пентаэритриттетранитрата (взрывчатого вещества, используемого для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним).
Накануне Служба внешней разведки России сообщила, что на этом заводе производятся боеприпасы для Украины. Служба перечислила несколько таких предприятий, назвав происходящее «попыткой выстрелить России в спину».
В ответ Вучич пообещал блокировать сделки, если сербское оружие может попасть на Украину.