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На заводе в Сербии, производящем снаряды для Украины, прогремел взрыв

Взрыв прогремел на оборонном заводе «Крушик» в сербском городе Валево, сообщает N1. Госпитализированы семь человек.

Источник: AP 2024

В заявлении завода, которое цитирует издание b92, говорится, что взрыв произошел во время плановых работ по прессовке пентаэритриттетранитрата (взрывчатого вещества, используемого для снаряжения боеприпасов и капсюлей к ним).

Накануне Служба внешней разведки России сообщила, что на этом заводе производятся боеприпасы для Украины. Служба перечислила несколько таких предприятий, назвав происходящее «попыткой выстрелить России в спину».

В ответ Вучич пообещал блокировать сделки, если сербское оружие может попасть на Украину.