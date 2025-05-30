Жительница Кубани перевела мошенникам 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.
Как рассказала 63-летняя женщина, ей пришло сообщение от директора школы, в которой она работала. Сотрудницу предупредили о том, что бухгалтерия начисляла ей «неучтенные деньги». Поэтому скоро поступит звонок от ФСБ.
Вскоре женщине позвонили лжесиловики и начали запугивать пенсионерку. Женщине сообщили, что деньги с ее счетов мошенники якобы переводят за рубеж.
Женщина поверили и открыла карту в другом банке, которую передала курьеру. За неделю пенсионерка перевела аферистам более 7 млн рублей.
Мошенники продолжали запугивать женщину. В какой-то момент они начали говорить о ее недвижимости. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.
В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.
«Угрозы, шантаж, требование немедленного принятия решения, псевдозабота о ваших сбережениях — это приемы аферистов!» — напомнили в полиции Кубани.