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Жительница Кубани перевела мошенникам 7 млн рублей

Мошенники запугали 63-летнюю жительницу Кубани и неделю требовали от нее деньги.

Источник: Комсомольская правда

Жительница Кубани перевела мошенникам 7 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Как рассказала 63-летняя женщина, ей пришло сообщение от директора школы, в которой она работала. Сотрудницу предупредили о том, что бухгалтерия начисляла ей «неучтенные деньги». Поэтому скоро поступит звонок от ФСБ.

Вскоре женщине позвонили лжесиловики и начали запугивать пенсионерку. Женщине сообщили, что деньги с ее счетов мошенники якобы переводят за рубеж.

Женщина поверили и открыла карту в другом банке, которую передала курьеру. За неделю пенсионерка перевела аферистам более 7 млн рублей.

Мошенники продолжали запугивать женщину. В какой-то момент они начали говорить о ее недвижимости. Тогда она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах происшествия.

«Угрозы, шантаж, требование немедленного принятия решения, псевдозабота о ваших сбережениях — это приемы аферистов!» — напомнили в полиции Кубани.