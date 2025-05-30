Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись на путях в Прикамье

Вагоны грузового поезда с гравием сошли с рельс и опрокинулись на путях в Пермском крае, сообщает Центральное МСУТ СК России.
Происшествие с составом из 32 вагонов случилось на станции Чусовской, относящейся к Свердловской железной дороге. Как рассказывает ведомство, вечером 29 мая шесть вагонов поезда, внутри которых был гравий, сошли с рельс. Половина этих вагонов опрокинулась.
На место происшествия выехали сотрудники Пермского СО на транспорте Центрального МСУТ СКР. Сейчас следователи организовали проверку работы ответственных лиц по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба».
В ведомстве также уточнили, что следователям удалось выяснить вероятную причину схода поезда.
«В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов не было нарушено. Вероятная причина схода — кустовая гнилость шпал», — рассказывает Центральное МСУТ СКР.
Проверка и выяснение всех обстоятельств инцидента продолжаются.