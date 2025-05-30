Вагоны грузового поезда сошли с рельсов и опрокинулись на путях в Прикамье

Происшествие с составом из 32 вагонов случилось на станции Чусовской, относящейся к Свердловской железной дороге. Как рассказывает ведомство, вечером 29 мая шесть вагонов поезда, внутри которых был гравий, сошли с рельс. Половина этих вагонов опрокинулась.