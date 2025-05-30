Пенсионерка хотела заработать, но в итоге лишилась квартиры

Пенсионерка зарегистрировалась на сайте и по совету «аналитика» перевела деньги якобы для биржевой торговли. Чтобы увеличить стартовый капитал, она оформила кредиты в нескольких банках на 10,5 тысяч рублей, а затем продала одну из квартир.