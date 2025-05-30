Пенсионерка хотела заработать, но в итоге лишилась квартиры

Как сообщили в Следственном комитете, в январе 2025 года женщину привлекла реклама о заработке онлайн. Хотя ранее она уже потеряла около двух тысяч рублей подобным образом.
Пенсионерка зарегистрировалась на сайте и по совету «аналитика» перевела деньги якобы для биржевой торговли. Чтобы увеличить стартовый капитал, она оформила кредиты в нескольких банках на 10,5 тысяч рублей, а затем продала одну из квартир.
После перевода всех средств в ее «личном кабинете» появилась виртуальная прибыль, но вывести деньги не удалось. Тогда женщина обратилась в правоохранительные органы.
Бобруйским межрайонным отделом СК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 209 УК РБ — мошенничество в особо крупном размере. Расследование продолжается.