В Перми накрыли ОПГ в сфере незаконной миграции: орудовала в четырех регионах, задержаны 17 человек

«С 2021 по 2024 год директор международного центра языкового тестирования и образовательной подготовки мигрантов РУДН имени Лумумбы и подчиненные ему сотрудники, а также работники коммерческой фирмы под видом оказания госуслуг по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства РФ организовали устойчивое преступное сообщество», — рассказали в СК по региону.
Задержанным вменяют обвинения по трем эпизодам: организация незаконной миграции организованной группой с использованием служебного положения, организация преступного сообщества лицом с использованием своего служебного положения и участие в преступном сообществе.
ОПГ через своих агентов действовала в Москве, Пермском крае, а также Тульской и Самарской областях. В этих регионах члены преступного сообщества находили иностранцев и предлагали им сертификаты на патент (разрешение на работу в РФ) и на временное проживание, а также вида на жительство и гражданство РФ. Фальшивые документы за счет этой фирмы смогли оформить как минимум 200 мигрантов.
Всем 17 фигурантам уголовного дела уже предъявили обвинения. Двух организаторов заключили под стражу.