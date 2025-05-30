В Перми накрыли ОПГ в сфере незаконной миграции: орудовала в четырех регионах, задержаны 17 человек

ОПГ через своих агентов действовала в Москве, Пермском крае, а также Тульской и Самарской областях. В этих регионах члены преступного сообщества находили иностранцев и предлагали им сертификаты на патент (разрешение на работу в РФ) и на временное проживание, а также вида на жительство и гражданство РФ. Фальшивые документы за счет этой фирмы смогли оформить как минимум 200 мигрантов.