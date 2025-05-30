Водители Уфы могут оплатить парковку постфактум

Начальник управления транспорта и связи администрации Уфы Олег Хмарин в ходе встречи с представителями СМИ 30 мая подробно разъяснил систему оплаты парковочных мест.
По его словам, для удобства водителей предусмотрен 20-минутный льготный период, в течение которого можно бесплатно находиться на парковке. Этот временной промежуток позволяет автовладельцам разобраться с мобильным приложением, отправить SMS на номер 2730 или дойти до ближайшего банковского отделения.
Чиновник подчеркнул, что понимает возможные затруднения водителей — необходимость срочно припарковаться для решения неотложных дел или сложности с быстрой ориентацией в новых правилах. Поэтому в системе предусмотрена возможность постоплаты — внести плату за парковку можно до 23:59 текущих суток через личный кабинет или мобильное приложение без применения штрафных санкций.
Хмарин уточнил, что проверка факта оплаты системой начинается только на следующие сутки. В случае отсутствия подтверждения оплаты в установленный срок будет автоматически наложен штраф в размере 1500 рублей.
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