Водители Уфы могут оплатить парковку постфактум

Чиновник подчеркнул, что понимает возможные затруднения водителей — необходимость срочно припарковаться для решения неотложных дел или сложности с быстрой ориентацией в новых правилах. Поэтому в системе предусмотрена возможность постоплаты — внести плату за парковку можно до 23:59 текущих суток через личный кабинет или мобильное приложение без применения штрафных санкций.