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С пермского владельца и фрахтователя затонувшего танкера требуют взыскать почти 50 млрд рублей

Росприроднадзор направил иски в суд к владельцам танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», затонувших в Керченском проливе. Общая сумма исковых требований превышает 84,9 млрд руб. Об этом сообщает «Ъ».

Источник: МЧС России

Ущерб, нанесенный танкером «Волгонефть-212», был оценен экспертами ведомства в 49,5 млрд руб. Эту сумму требуют выплатить от собственника судна — ООО «Каматрансойл» и фрахтователя — ООО «Кама Шиппинг». Ущерб от танкера «Волгонефть-239» оценили в 35,5 млрд руб., их будут взыскивать с собственника танкера — ЗАО «Волгатранснефть».

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, затонули 15 декабря 2024 года в Керченском проливе. По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело. Крушение вызвало масштабную экологическую катастрофу в регионе. Судовладельцем «Волгонефти-212» является пермская компания ООО «Кама Шиппинг».