С пермского владельца и фрахтователя затонувшего танкера требуют взыскать почти 50 млрд рублей

Ущерб, нанесенный танкером «Волгонефть-212», был оценен экспертами ведомства в 49,5 млрд руб. Эту сумму требуют выплатить от собственника судна — ООО «Каматрансойл» и фрахтователя — ООО «Кама Шиппинг». Ущерб от танкера «Волгонефть-239» оценили в 35,5 млрд руб., их будут взыскивать с собственника танкера — ЗАО «Волгатранснефть».