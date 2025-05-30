В Байкальске подростки потеряли сознание во время прощания с убитыми в бойне

Во время прощания несколько подростков потеряли сознание. Их подхватывали под руки и выводили на свежий воздух. Помощь врачей понадобилась и матери одного из погибших. Она потеряла сознание, когда гроб с телом ее ребенка выносили на улицу к катафалку…