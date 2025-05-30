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В Байкальске подростки потеряли сознание во время прощания с убитыми в бойне

Прощание с погибшими состоялось 30 мая.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Байкальске с погибшими в кровавой резне подростками простились 30 мая. У Свято-Троицкого храма собралось более сотни людей, а также дежурила полиция и скорая помощь. Корреспондент КП-Иркутск побывал на церемонии.

Во время прощания несколько подростков потеряли сознание. Их подхватывали под руки и выводили на свежий воздух. Помощь врачей понадобилась и матери одного из погибших. Она потеряла сознание, когда гроб с телом ее ребенка выносили на улицу к катафалку…

«Берегите своих детей. Я вот не уберегла» — говорит одна из женщин в толпе.

В это время КП-Иркутск удалось пообщаться с отцом и братом предполагаемого нападавшего. Никто из них не верит в случившееся.