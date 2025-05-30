Лисы и хорьки загрызли 70 кур в Башкирии

В селе Новоиликово Бакалинского района Башкирии произошло нападение диких животных на домашнюю птицу. Как сообщают местные жители в социальных сетях, стая лис и хорьков уничтожила 70 кур в частных подворьях.
По словам одной из пострадавших жительниц, хищники уже более месяца представляют угрозу домашних животным. В ее личном подворье погибло 70 кур, тогда как у других односельчан потери составили от восьми до 10 голов домашней птицы. Местные жители выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией и просят компетентные органы принять меры по регулированию численности диких животных.
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