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Лисы и хорьки загрызли 70 кур в Башкирии

Хищники напали на птиц в в селе Новоиликово Бакалинского района.

Источник: Комсомольская правда

В селе Новоиликово Бакалинского района Башкирии произошло нападение диких животных на домашнюю птицу. Как сообщают местные жители в социальных сетях, стая лис и хорьков уничтожила 70 кур в частных подворьях.

По словам одной из пострадавших жительниц, хищники уже более месяца представляют угрозу домашних животным. В ее личном подворье погибло 70 кур, тогда как у других односельчан потери составили от восьми до 10 голов домашней птицы. Местные жители выражают обеспокоенность сложившейся ситуацией и просят компетентные органы принять меры по регулированию численности диких животных.

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