Крупный штраф получил водитель Infiniti, не пропустивший скорую помощь в Минске. Подробности обнародовали в пресс-службе УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Сообщается, что в интернете появилось видео, на котором водитель автомобиля Infiniti не пропустил скорую медицинскую помощь с включенной световой и звуковой сигнализацией. В пресс-службе уточнили, что сотрудники отдела ГАИ Заводского РУВД смогли установить личность водителя авто. Им оказался 36-летний житель Минска.
В ГАИ обратили внимание, что за допущенное нарушение требований Правил дорожного движения, милиция привлекла минчанина к административной ответственности в виде штрафа в размере восьми базовых величин, или 336 рублей (в мае 2025 года одна базовая величина составляет 42 рубля).
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