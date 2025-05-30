В центре Волгограда на ходу загорелась «ГАЗель»

На видеокадрах, которыми поделились очевидцы в соцсетях, видно, что автомобиль загорелся во время движения — на перекресток транспортное средство выехало уже с горящим кузовом. Пламя быстро распространилось и на кабину транспортного средства.
По данным информагентства, фургон уже удалось потушить. К счастью, никто из участников движения в пожаре не пострадал.
В ГУ МЧС по региону уточнили, что сообщение о пожаре поступил на пульт диспетчера в 13:07.
— Горел по всей площади автомобиль «Газ А22R35». Пожарные подразделения 3-й пожарно-спасательной части ликвидировали горение в 13:14, — добавили в пресс-службе МЧС по региону.