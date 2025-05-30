В Беларуси 70-летняя пенсионерка продала квартиру ради «инвестиций». Подробности привели в пресс-службе Следственного комитета.
Сообщается, что 70-летняя жительница Бобруйска в январе 2025 года увидела рекламу, связанную с возможностями заработка в интернете. Несмотря на то, что предыдущий опыт пенсионерки оказался неудачным, она снова стала жертвой мошенников. В СК напомнили, что в 2024 году женщина пообщалась с аферистами и лишилась около 2000 рублей.
В этот раз пенсионерка зарегистрировалась на подозрительном сайте и при помощи псевдоаналитика создала рабочий аккаунт. Туда она стала переводить свои деньги. Для успешной «работы» ей нужен был значительный стартовый капитал.
В Следственном комитете обратили внимание, что для получения максимальной выгоды, женщина обратилась в несколько банков Бобруйска, где оформила кредиты на общую сумму более 10,5 тысяч рублей. Однако полученных денег ей не хватило для полноценной «торговли на бирже».
«По совету псевдоаналитика она решила продать одну из своих квартир и перевела вырученные деньги на расчетные счета, указанные мошенником», — сообщили в пресс-службе СК.
Говорится, что после всех перечислений женщина увидела обещанную прибыль в своем личном «кабинете», однако вывести деньги так и не смогла. Осознав, что она стала жертвой мошенников, пенсионерка пошла в милицию.
«Ущерб, причиненный потерпевшей, составил более 132 тысяч рублей», — уточнили в СК.
Также сказано, что Бобруйский межрайонный отдел Следственного комитета завел уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса — мошенничество, совершенное в особо крупном размере.
Тем временем 84-летняя минчанка отдала «банку» 340 тысяч рублей, скопленных на квартиру внуку.
Ранее милиция задержала минчанку, согласившуюся на работу в «секретной службе» помощи пенсионерам.
Кроме того, белорус принес обменять доллары из альбома бабушки в банк, а там вызвали милицию.