В Беларуси 70-летняя пенсионерка продала квартиру ради «инвестиций»

Сообщается, что 70-летняя жительница Бобруйска в январе 2025 года увидела рекламу, связанную с возможностями заработка в интернете. Несмотря на то, что предыдущий опыт пенсионерки оказался неудачным, она снова стала жертвой мошенников. В СК напомнили, что в 2024 году женщина пообщалась с аферистами и лишилась около 2000 рублей.