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Один из пострадавших на Донском ГОК находится в тяжелом состоянии

Актобе. 30 мая. КазТАГ — Один из пострадавших на Донском горно-обогатительном комбинате (ГОК) находится в тяжелом состоянии, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

«Два пациента по линии санитарной авиации транспортированы в Астану. Дальнейшее наблюдение за столичным республиканским центром. Один пациент находится в Многопрофильной областной больнице. Состояние стабильно тяжелое», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.

Напомним, 26 мая в добычном блоке шахты Болашак Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды, в результате которого пострадали трое дежурных электрослесаря. 28 мая стало известно о созданной комиссии по расследованию ЧП.