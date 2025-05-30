Один из пострадавших на Донском ГОК находится в тяжелом состоянии

«Два пациента по линии санитарной авиации транспортированы в Астану. Дальнейшее наблюдение за столичным республиканским центром. Один пациент находится в Многопрофильной областной больнице. Состояние стабильно тяжелое», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения Актюбинской области.
Напомним, 26 мая в добычном блоке шахты Болашак Донского ГОКа произошло кратковременное возгорание воздушной среды, в результате которого пострадали трое дежурных электрослесаря. 28 мая стало известно о созданной комиссии по расследованию ЧП.