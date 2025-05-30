В Уфе одна пассажирка выпала из автобуса, а другая травмировала лицо.

Следователи возбудили уголовное дело по сообщению о травмировании пассажиров автобуса в Уфе. Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в ходе мониторинга социальных медиа была выявлена информация о том, что вечером 27 мая водитель автобуса при высадке пассажиров на остановке «Улица Новомостовая» начал движение с открытыми дверями, а затем резко затормозил. В итоге одна пассажирка выпала из салона автобуса, а другая получила травму лица. Сообщается, что водитель, не оказав помощи пострадавшим, продолжил движение.