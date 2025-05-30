В Уфе одна пассажирка выпала из автобуса, а другая травмировала лицо.

Следователи возбудили уголовное дело по сообщению о травмировании пассажиров автобуса в Уфе. Как пояснили в пресс-службе СУ СКР по РБ, в ходе мониторинга социальных медиа была выявлена информация о том, что вечером 27 мая водитель автобуса при высадке пассажиров на остановке «Улица Новомостовая» начал движение с открытыми дверями, а затем резко затормозил. В итоге одна пассажирка выпала из салона автобуса, а другая получила травму лица. Сообщается, что водитель, не оказав помощи пострадавшим, продолжил движение.
По данному факту следственный отдел по Кировскому району возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Сейчас организован комплекс следственных действий, направленных на проверку соответствия оказываемых услуг по перевозке пассажиров предъявляемым законом требованиями и нормам.