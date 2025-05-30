Пришел весь город. В Байкальске похоронили трех убитых на вечеринке детей

Ещё одного мальчика, и это уже известно, будут хоронить 3 июня. В этот же день простятся и с Мишей — тем самым 17-летним подростком, который в один день превратился из славного, подающего надежды парня, гордости школы (его портрет даже висел в холле родного учреждения) в жестокого убийцу. Что произошло, что случилось? Никто не может понять. Люди на церемонии прощания удивлялись искренне — «Хороший ведь был парень, что на него нашло?!» И по-своему сочувствовали его семье.