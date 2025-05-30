Пришел весь город. В Байкальске похоронили трех убитых на вечеринке детей

Могилы погибших во время массовой расправы на даче под Байкальском утопают в цветах. Проститься с убитыми детьми пришли все, кто их знал — родные, друзья, соседи, ученики и учителя 11-ой школы, сокурсники и преподаватели девушки по колледжу олимпийского резерва. После прощания в храме и ритуальном зале автобусы с людьми уехали на кладбище.
Подробнее — в материале irk.aif.ru.
Сотни венков.
Огромная процессия с десятками машин шла по трассе три километра. Матерей, которым выпала страшная доля хоронить своих детей, вели под руки. Сотни венков, траурные речи. Женщины рыдали над могилами детей, с трудом сдерживая себя.
«Почему? Ну почему?!» — этот вопрос, на который никто не мог сейчас просто взять и ответить, произнесённый шёпотом, слышался повсюду. И просто читался на лицах убитых горем людей. Сотни венков — город словно сплотился перед лицом большой беды. После похорон — поминальные обеды в кафе (это уже только для близких). А в небе висело солнце — оно выглянуло из-за туч именно в этот день, после проливного дождя…
Сегодня в Байкальске похоронили троих детей. Весь город пришёл проводить их в последний путь.
Чтобы не повторилось.
«Мои искренние соболезнования родителям, близким, педагогам, всем, кто знал и любил этих детей, — говорит уполномоченный по правам ребёнка в Иркутской области Татьяна Афанасьева. — Пусть у вас будут силы пережить эту утрату. Не могу не сказать главное. Пожалуйста, бережно относитесь к своим детям. Мы — взрослые — обязаны быть рядом, слышать, видеть, понимать, ограждать от ошибок, порой непоправимых. Пусть эта страшная трагедия больше никогда не повторится — ни в одном доме, ни в одном городе. Молюсь, чтобы души этих детей нашли покой и обрели Царствие Небесное».
Ещё одного мальчика, и это уже известно, будут хоронить 3 июня. В этот же день простятся и с Мишей — тем самым 17-летним подростком, который в один день превратился из славного, подающего надежды парня, гордости школы (его портрет даже висел в холле родного учреждения) в жестокого убийцу. Что произошло, что случилось? Никто не может понять. Люди на церемонии прощания удивлялись искренне — «Хороший ведь был парень, что на него нашло?!» И по-своему сочувствовали его семье.
Накануне стало известно о двух задержаниях — 18-летнего парня, приятеля одной и девчонок, присутствовавших на вечеринке, и 25-летнего брата того самого Миши, что взял в руки нож. Их обвиняют в том, что они снабдили компанию подростков спиртным, не подумав, конечно, что это может закончиться страшным.
Город погрузился в траур — отменены все развлекательные мероприятия, не состоится и праздник в честь Дня защиты детей. С жителями, особенно, конечно, с подростками и родными погибших и пострадавших, сейчас работают психологи — помогают пережить горе. Хотя чем тут можно помочь — только время лечит, и то не всегда. Следственный комитет продолжает расследование этого сложного дела — сложного потому, что надо восстановить произошедшее в мельчайших подробностях и понять, что всё-таки произошло.