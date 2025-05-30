В Анапе подвели итоги уборки мазута

«840 тонн замазученного грунта собрали водолазы в прибрежной зоне Анапы и Темрюка», — сообщает оперштаб.
В операциях по подъему нефтепродуктов задействованы 159 водолазов, 7 судов и 8 эжекторных установок.
С начала работ очищено 548,9 км побережья, собрано свыше 164 200 т загрязненного песка и грунта, из которых более 119 000 т отправлено на временные площадки хранения.
Росприроднадзор предъявил иски владельцам затонувших танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» за некомпенсацию экологического ущерба на сумму свыше 84,9 млрд рублей.