В Могилеве школьник получил удар током на заброшенной базе

Двое других подростков побежали за помощью и добрались до ближайшей станции ОСВОД. Взрослые вызвали скорую, и когда медики прибыли, пострадавший пришел в себя. Его доставили в больницу с ожогами кистей третьей степени. Сейчас его жизни ничего не угрожает.