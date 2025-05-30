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В Могилеве школьник получил удар током на заброшенной базе

В Могилеве подросток получил серьезные ожоги после удара током на территории бывшей лыжной базы в Печерском лесопарке.

Источник: Смартпресс

Как сообщает телеканал «Беларусь 4 Могилев», объект бесхозный, он не был огорожен, и на нем отсутствовали предупреждающие знаки.

Трое школьников зашли на заброшенную базу и начали осматривать помещения. Их внимание привлекли провода. Один из подростков коснулся оголенного участка — и сразу потерял сознание от удара током. Как выяснилось позже, провод находился под напряжением.

Двое других подростков побежали за помощью и добрались до ближайшей станции ОСВОД. Взрослые вызвали скорую, и когда медики прибыли, пострадавший пришел в себя. Его доставили в больницу с ожогами кистей третьей степени. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

После происшествия территорию бывшей базы огородили, а на заборе появились предупреждающие надписи.

Ранее Smartpress.by писал, что в Минском районе 17-летнего парня ударило током на крыше поезда. Он вместе с другом залез на вагон у остановки «Садовый». Парень получил электротравму и ожоги — его госпитализировали в реанимацию. По словам подростка, он решил повторить трюк после просмотра роликов в интернете.