В Уфе изменили схему движения в День 1000 велосипедистов

В воскресенье, 1 июня, в Уфе состоится массовый велопробег. Из-за проведения Дня 1000 велосипедистов городские власти вводят временные ограничения дорожного движения.
Согласно информации, предоставленной мэрией, с 9 утра до 13 часов будет частично перекрыто движение по нескольким улицам, однако пришлось внести изменения в первоначальный маршрут. Так, участники пробега свернут с улицы Ленина на Пушкина вместо Коммунистической.
— Остальные запланированные ограничения остаются без изменений, — добавили в администрации Уфы.
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