В Башкирии девушку избили за розовый цвет волос.

По словам 21-летней девушки, она уставшая шла домой после работы, как вдруг к ней стали цепляться две незнакомки. Их привлек яркий цвет волос. Посыпались оскорбления, девушка их «отзеркалила», что вызвало еще большую агрессию, как и тот факт, что она достала телефон и стала снимать незнакомок. Это взбесило их — посыпались удары руками и ногами. За жертву избиения вступились проезжавшие мимо на самокатах ребята, ей удалось убежать.