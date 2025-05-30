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В Башкирии девушку избили за розовый цвет волос

В Башкирии девушку избили за розовый цвет волос.

Девушку избили за розовые волосы. Как сообщил в своих соцсетях юрист пострадавшей Дмитрий Черкасов, по факту нападения на девушку в районе Арбата около дома № 51 по улице Артема, следственными органами планируется возбуждение уголовного дела. Ей назначили судебно-медицинскую экспертизу. Прокуратура также проверит данный инцидент.

По словам 21-летней девушки, она уставшая шла домой после работы, как вдруг к ней стали цепляться две незнакомки. Их привлек яркий цвет волос. Посыпались оскорбления, девушка их «отзеркалила», что вызвало еще большую агрессию, как и тот факт, что она достала телефон и стала снимать незнакомок. Это взбесило их — посыпались удары руками и ногами. За жертву избиения вступились проезжавшие мимо на самокатах ребята, ей удалось убежать.

Пострадавшая написала заявление в полицию.