В Воронеже разбойники с ножом и балаклавах ограбили магазин

Воронежские правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении на супермаркет.
Инцидент произошел 17 мая. Группа парней в балаклавах ворвалась в магазин, расположенный на улице 60-й Армии. Угрожая ножом сотрудницам торговой точки, они похитили деньги и товары, а после скрылись.
Подозреваемых задержали, оперативники провели опознание с участием сотрудников магазина.
Возбудили уголовное дело по статье «Разбой», фигуранты заключены под стражу, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.