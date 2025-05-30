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В Воронеже разбойники с ножом и балаклавах ограбили магазин

Полицейские поймали ограбивших воронежский супермаркет.

Источник: Комсомольская правда

Воронежские правоохранители задержали подозреваемых в разбойном нападении на супермаркет.

Инцидент произошел 17 мая. Группа парней в балаклавах ворвалась в магазин, расположенный на улице 60-й Армии. Угрожая ножом сотрудницам торговой точки, они похитили деньги и товары, а после скрылись.

Подозреваемых задержали, оперативники провели опознание с участием сотрудников магазина.

Возбудили уголовное дело по статье «Разбой», фигуранты заключены под стражу, сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.