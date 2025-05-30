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Повредившую паспорт жительницу Петербурга заключили в СИЗО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 30 мая — РИА Новости. Умышленно повредившую свой паспорт девушку заключили в СИЗО в Петербурге по делу о хулиганстве, сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Источник: © РИА Новости

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алены Васильевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 (Хулиганство) УК РФ. Срок меры — 28.07.2025», — сообщает пресс-служба.

Ранее сообщалось, что уголовные дела завели в отношении девушек, одна из которых умышленно повредила свой паспорт, а вторая снимала это преступление на камеру. Их действия квалифицированы как хулиганство и надругательство над государственным гербом России, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В среду Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт и ее подругу. Последняя также была заключена под стражу по решению суда.