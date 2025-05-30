Повредившую паспорт жительницу Петербурга заключили в СИЗО

«Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Алены Васильевой, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 213 (Хулиганство) УК РФ. Срок меры — 28.07.2025», — сообщает пресс-служба.
Ранее сообщалось, что уголовные дела завели в отношении девушек, одна из которых умышленно повредила свой паспорт, а вторая снимала это преступление на камеру. Их действия квалифицированы как хулиганство и надругательство над государственным гербом России, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
В среду Волк сообщила, что сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали 22-летнюю девушку, которая умышленно повредила свой паспорт и ее подругу. Последняя также была заключена под стражу по решению суда.