Повредившую паспорт жительницу Петербурга заключили в СИЗО

Ранее сообщалось, что уголовные дела завели в отношении девушек, одна из которых умышленно повредила свой паспорт, а вторая снимала это преступление на камеру. Их действия квалифицированы как хулиганство и надругательство над государственным гербом России, сообщала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.