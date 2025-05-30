Конкурсного управляющего НИИТО в Новосибирске отправили под домашний арест

В Новосибирске бывшему конкурсному управляющему АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» Марии Емельяновой назначили домашний арест. Об этом сообщили в Центральном районном суде.
Женщину обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере. Следствие просило заключить её под стражу, однако суд 30 мая отказал в удовлетворении ходатайства. До 20 июля 2025 года Емельянова будет находиться под домашним арестом.
Пока решение суда не вступило в силу. Дело расследуется, подробности обвинения в открытых источниках не раскрываются.