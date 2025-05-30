Ричмонд
+19°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Конкурсного управляющего НИИТО в Новосибирске отправили под домашний арест

Мария Емельянова избрали меру пресечения по делу о растрате.

Источник: Управление судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске бывшему конкурсному управляющему АНО «Клиника травматологии, ортопедии и нейрохирургии НИИТО» Марии Емельяновой назначили домашний арест. Об этом сообщили в Центральном районном суде.

Женщину обвиняют по части 4 статьи 160 УК РФ — растрата в особо крупном размере. Следствие просило заключить её под стражу, однако суд 30 мая отказал в удовлетворении ходатайства. До 20 июля 2025 года Емельянова будет находиться под домашним арестом.

Пока решение суда не вступило в силу. Дело расследуется, подробности обвинения в открытых источниках не раскрываются.