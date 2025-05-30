На заседании Наталья Ковалева сказала, что не понимает, в чем ее обвиняют, свою вину она не признает. Решение суда было принято за закрытыми дверями. Помимо нее ответ перед законом будет держать еще одна сотрудница центра. Другие семь фигурантов — мигранты. Пятеро подозреваемых были арестованы накануне, остальные находятся под домашним арестом.
Директора центра приема экзаменов у мигрантов в Екатеринбурге отправили под арест
Ленинский суд Екатеринбурга до 27 июля отправил под арест 45-летнюю Наталью Ковалеву, директора центра приема экзаменов у мигрантов, являющегося структурным подразделением Уральского федерального университета. Об этом сообщает корреспондент ЕАН из зала суда.