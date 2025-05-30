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Директора центра приема экзаменов у мигрантов в Екатеринбурге отправили под арест

Ленинский суд Екатеринбурга до 27 июля отправил под арест 45-летнюю Наталью Ковалеву, директора центра приема экзаменов у мигрантов, являющегося структурным подразделением Уральского федерального университета. Об этом сообщает корреспондент ЕАН из зала суда.

Источник: ЕАН

На заседании Наталья Ковалева сказала, что не понимает, в чем ее обвиняют, свою вину она не признает. Решение суда было принято за закрытыми дверями. Помимо нее ответ перед законом будет держать еще одна сотрудница центра. Другие семь фигурантов — мигранты. Пятеро подозреваемых были арестованы накануне, остальные находятся под домашним арестом.

Напомним, что участники группы фиктивно регистрировали иностранцев в Екатеринбурге и за деньги помогали сдавать экзамен. Благодаря этому мигранты могли оставаться и работать в столице Урала. Организаторов незаконной миграции задержали сотрудники СК, ФСБ и МВД.