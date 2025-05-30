Две жительницы Уфы получили травмы во время поездки в автобусе

В центре Уфы произошло ЧП с автобусом. Из салона маршрутки выпали женщины и получили серьезные травмы.
Инцидентом заинтересовался региональный Следком. По информации ведомства, водитель начал движение с открытыми дверями, после чего резко затормозил. В результате одна женщина выпала из движущегося автобуса, а другая получила повреждения лица. Помощь водитель маршрутки оказывать не стал.
— По данному факту возбуждено уголовное производство. Следователи в настоящее время устанавливают все обстоятельства инцидента и степень вины каждого участника происшествия, — сообщили в СК.
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