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«Ваш домофон неисправен? Мы поможем!»: как мошенники заставили сибиряка продать две машины

Пенсионер из Забайкалья потерял 1,6 млн рублей из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

68-летний житель Ясногорска стал жертвой хитроумной схемы мошенников, лишившись крупной суммы. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, все началось с обычного звонка. Неизвестный представился специалистом по установке домофонов. Совпадение оказалось зловещим — домофон в подъезде пенсионера действительно был сломан. Доверчивый мужчина согласился на «услугу».

Для оформления заявки мошенники попросили код из СМС. Как только пенсионер раскрыл данные, аферисты получили доступ к его аккаунту на Госуслугах. На следующий день мужчине начали звонить «правоохранители». Они убедили его, что взломали его аккаунт и теперь нужна помощь в поимке преступника.

— Под этим предлогом они заставили его продать два автомобиля на сумму 1,6 миллиона, а после перевести все деньги на «подконтрольный» счет, — сообщают в агентстве.

Когда пенсионер понял, что стал жертвой аферы, было уже слишком поздно.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Бурятии поймали на краже пенсии умершей матери.