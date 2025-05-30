«Ваш домофон неисправен? Мы поможем!»: как мошенники заставили сибиряка продать две машины

Для оформления заявки мошенники попросили код из СМС. Как только пенсионер раскрыл данные, аферисты получили доступ к его аккаунту на Госуслугах. На следующий день мужчине начали звонить «правоохранители». Они убедили его, что взломали его аккаунт и теперь нужна помощь в поимке преступника.