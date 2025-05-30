«Ваш домофон неисправен? Мы поможем!»: как мошенники заставили сибиряка продать две машины

68-летний житель Ясногорска стал жертвой хитроумной схемы мошенников, лишившись крупной суммы. Как сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на МВД Забайкалья, все началось с обычного звонка. Неизвестный представился специалистом по установке домофонов. Совпадение оказалось зловещим — домофон в подъезде пенсионера действительно был сломан. Доверчивый мужчина согласился на «услугу».
Для оформления заявки мошенники попросили код из СМС. Как только пенсионер раскрыл данные, аферисты получили доступ к его аккаунту на Госуслугах. На следующий день мужчине начали звонить «правоохранители». Они убедили его, что взломали его аккаунт и теперь нужна помощь в поимке преступника.
— Под этим предлогом они заставили его продать два автомобиля на сумму 1,6 миллиона, а после перевести все деньги на «подконтрольный» счет, — сообщают в агентстве.
Когда пенсионер понял, что стал жертвой аферы, было уже слишком поздно.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что жителя Бурятии поймали на краже пенсии умершей матери.