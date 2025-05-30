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В Севастополе нашли мертвую 15-летнюю девочку

СК расследует загадочную смерть 15-летней девочки в Севастополе.

Источник: Комсомольская правда

Следственный комитет расследует смерть 15-летней девочки в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на четверг, 29 мая, юная горожанка ушла из дома. В пятницу, 30 мая, на Монастырском шоссе, недалеко от садового товарищества, где жила девочка, нашли ее тело. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.

«Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия», — говорится в сообщении.

Руководство СК контролирует ход и результаты расследования дела.