В Севастополе нашли мертвую 15-летнюю девочку

Следственный комитет расследует смерть 15-летней девочки в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ночь на четверг, 29 мая, юная горожанка ушла из дома. В пятницу, 30 мая, на Монастырском шоссе, недалеко от садового товарищества, где жила девочка, нашли ее тело. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.
«Проведен осмотр места происшествия, назначены необходимые судебные экспертизы, устанавливаются очевидцы происшествия», — говорится в сообщении.
Руководство СК контролирует ход и результаты расследования дела.