В Севастополе нашли мертвую 15-летнюю девочку

В ночь на четверг, 29 мая, юная горожанка ушла из дома. В пятницу, 30 мая, на Монастырском шоссе, недалеко от садового товарищества, где жила девочка, нашли ее тело. Возбуждено уголовное дело. Обстоятельства трагедии выясняются.