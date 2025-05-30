В Омске в результате ДТП пострадали двое детей

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних, в Госавтоинспекцию поступило в 14:40. Сотрудники ГИБДД установили, что 27-летний водитель автомобиля «Хонда» выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу «Ладе», в результате чего и произошло столкновение.