В Омске в результате ДТП пострадали двое детей

В Омске на улице Масленникова произошло серьезно ДТП: столкнулись «Лада» и «Хонда». Известно, что в одной из машин в момент ЧП находились дети. В результате ДТП 3-летнему и 10-летнему мальчикам понадобилась медицинская помощь.
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого пострадали двое несовершеннолетних, в Госавтоинспекцию поступило в 14:40. Сотрудники ГИБДД установили, что 27-летний водитель автомобиля «Хонда» выезжал с прилегающей территории, не уступил дорогу «Ладе», в результате чего и произошло столкновение.
На месте ЧП также прибыли спасатели и медики. Пострадавшим оказали всю необходимую помощь. О состоянии 3-летнего и 10-летнего мальчиков пока ничего неизвестно.