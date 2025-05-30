В Уфе на фестиваль «Китап-Байрам» школьница пришла в семикилограммовом платье

В рамках III Международной книжной выставки «Китап-Байрам» состоялось красочное мероприятие — Дефиле принцесс, где Эвелина Гирфанова, учащаяся гимназии № 111 Уфы, продемонстрировала эксклюзивный наряд. Особого внимания заслуживало необычное платье весом семь килограммов, ставшее главной особенностью ее выступления.
Эвелина, проявляющая успехи в учебе, еще занимается музыкальным искусством, танцами и изучением языков. Ее семья ежегодно посещает литературную ярмарку, пополняя домашнюю библиотеку новыми изданиями. В этот раз школьница пришла не только как гостья, но и как участница книгообмена, принеся с собой несколько изданий.
По словам самой гимназистки, за минувший учебный год ей удалось прочитать около 150 книг различных жанров, при этом наибольший интерес у неё вызывает классическая литература.
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