В Уфе на фестиваль «Китап-Байрам» школьница пришла в семикилограммовом платье

Эвелина, проявляющая успехи в учебе, еще занимается музыкальным искусством, танцами и изучением языков. Ее семья ежегодно посещает литературную ярмарку, пополняя домашнюю библиотеку новыми изданиями. В этот раз школьница пришла не только как гостья, но и как участница книгообмена, принеся с собой несколько изданий.