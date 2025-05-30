Что известно о страшном пожаре в жилом доме на улице Пермякова

Первое сообщение от регионального МЧС появилось в официальном телеграм-канале в 13:50. Тогда пожарные подразделения уже работали по повышенному рангу № 2. В соцсетях начали распространяться видео, на которых видно, как из окон верхних этажей идет густой черный дым. На записях слышны крики и просьбы о помощи.