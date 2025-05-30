Жители Башкирии смогут из Уфы доехать Соль-Илецка

С середины июня жители Башкирии получат возможность ездить к популярному курорту в Оренбургской области на автобусах. Как сообщили в пресс-службе компании «Башавтотранс», регулярные рейсы по маршруту Уфа — Соль-Илецк (№ 959) начнут курсировать с 12 июня.
Автобусы будут отправляться с Южного автовокзала Уфы в 23:00, а обратный рейс из Соль-Илецка запланирован на 10:00 утра. Перевозчик организовал движение по нечетной системе — рейсы будут выполняться через день.
Согласно графику, утвержденному перевозчиком, выезды из Уфы запланированы на 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 и 30 июня. Обратные рейсы из курортного города будут осуществляться 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 и 29 июня.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.