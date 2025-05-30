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«Оценивается как крайне тяжелое и тяжелое». Минздрав сказал про состояние двоих детей, пострадавших в жестком ДТП с фурой в Вороновском районе

Минздрав сказал о тяжелом состоянии детей, пострадавших в ДТП под Вороново.

Источник: Комсомольская правда

Минздрав сказал о тяжелом состоянии детей, пострадавших в ДТП под Вороново. Подробности рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Ранее сообщалось, что годовалый ребенок погиб в смертельном ДТП под Вороново из-за пьяного водителя фуры, в легковом автомобиле находилась семья с тремя детьми. В Минздраве уточнили, что пострадавшим на месте дорожно-транспортного происшествия была оказана вся необходимая медпомощь.

В ведомстве сообщили, что двое взрослых и двое детей были доставлены в Лидскую Центральную районную больницу, где им были сделаны все необходимые диагностические и лечебные мероприятия, в том числе и хирургические вмешательства.

«Состояние детей оценивается как крайне тяжелое и тяжелое», — рассказали в Минздраве.

Уточняется, что медпомощь пострадавшим оказывали врачи Лидской ЦРБ и незамедлительно приехавшие специалисты областного уровня. В ведомстве обратили внимание, что также дополнительно были вызваны и специалисты республиканского уровня.

Тем временем Минздрав заявил о начале расследования из-за смерти 14-летней девочки в Ельске.

Ранее мы писали, что крупный штраф получил водитель Infiniti, не пропустивший скорую помощь в Минске.

А еще экс-хоккеист сборной Беларуси Илья Казнадей обратился к минчанам после поисков жены: «Спасибо вам, люди!».