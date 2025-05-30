В Москве предотвратили теракт, готовившийся по заданию украинских спецслужб

Петренко пояснила, что ГСУ СК по Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в публичном оправдании терроризма. Во время обыска в жилище мужчины изъят его мобильный телефон, при осмотре которого следствием обнаружены переписки с куратором украинских спецслужб с заданием забрать схрон в лесопарке на западе Москвы. «Незамедлительно следователями столичного СК совместно с оперативными сотрудниками правоохранительных органов проведен осмотр указанного места в лесопарке, где обнаружено и изъято СВУ. По наставлению куратора обвиняемый планировал применить его для подрыва в местах массового скопления людей», — сказала Петренко.