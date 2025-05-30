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В Тольятти оштрафовали 36-летнего водителя, усадившего на колени плачущее дитя

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти привлекли к административной ответственности мужчину, который управлял автомобилем, держа малолетнего ребенка на руках.

Сотрудники Госавтоинспекции Тольятти привлекли к административной ответственности мужчину, который управлял автомобилем, держа малолетнего ребенка на руках.

В правоохранительные органы поступила видеозапись, переданная неравнодушными горожанами.

На ней зафиксирован момент, когда водитель Mazda перевозит пятилетнего ребёнка, сидящего у него на коленях во время движения по улице Спортивной в Тольятти.

Полицейские быстро установили личность 36-летнего автолюбителя и составили на него административный протокол по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ — «Нарушение правил перевозки детей в соответствии с требованиями ПДД».

В ходе разбирательства мужчина объяснил свой поступок тем, что ребенок внезапно заплакал, и он, желая его успокоить, взял на руки, не оценив степень риска и опасности такого действия.

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