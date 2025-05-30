ФСБ провела обыски в квартире Левдикова и его родственников

Противоправная деятельность гендиректора МКУ «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде», подозреваемого в получение взяток, выявлена и пресечена УФСБ России по Нижегородской области, сообщает пресс-служба ведомства.
Установлено, что должностное лицо систематически получало незаконное вознаграждение за общее покровительство при участии в муниципальных закупках от подрядчиков на сумму свыше 9 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело.
По местам жительства фигуранта и его родственников проведены обыски.
Сейчас бывшее должностное лицо скрывается от органов следствия.
Как сообщалось ранее экс-директор «ГУММиДа» Андрей Левдиков объявлен в федеральный розыск.