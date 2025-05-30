Ситуацией с травмированным ребенком в детсаду Миасса займется прокурор

Прокуратура Миасса проводит проверку по сообщению о ребенке, который получил травму головы, находясь в детском саду. Об этом сообщили в надзорном ведомстве по региону. Об инциденте сообщалось в соцмедиа.
Подробности опубликовали в телеграм-канале «АЧН». Ребенок получил серьезную травму головы, однако помощь ему не оказали и не сообщили родителям. Сейчас малыш находится в больнице с сотрясением мозга. Руководство детсада все отрицает и намерено подавать на родителей в суд. Семья настаивает на публичном расследовании.
«Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — прокомментировали в ведомстве.
Также работников детсада проверит управление образования Миасского городского округа.