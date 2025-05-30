Ситуацией с травмированным ребенком в детсаду Миасса займется прокурор

Подробности опубликовали в телеграм-канале «АЧН». Ребенок получил серьезную травму головы, однако помощь ему не оказали и не сообщили родителям. Сейчас малыш находится в больнице с сотрясением мозга. Руководство детсада все отрицает и намерено подавать на родителей в суд. Семья настаивает на публичном расследовании.